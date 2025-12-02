Festa di Natale a Bevazzana con il presepe in esposizione

Lunedì 8 Dicembre, a Bevazzana, a partire dalle 17, ci sarà da vivere un pomeriggio di incanto, presso la Chiesa di San Giuseppe. Emozionante sarà l' accensione del Presepe, una grande opera realizzata da un artista del luogo, Giovanni Pizzoferro insieme a un paio di amici. Rimarrà esposto fino. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

