Ferro | grazie al Governo Meloni oltre 37400 nuove assunzioni tra le Forze dell’ordine
Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno, non ci sta a sentir dire dalla sinistra che la Calabria sarebbe stata abbandonata dalle Istituzioni e che la sicurezza per il governo è solo uno slogan. A sostenerlo è stato il senatore del Pd Nicola Irto che trasformato in attacco politico il commento rilasciato sull’assalto al portavalori della società “Sicurtransport”. Il colpo messo in atto da un commando di almeno 10 rapinatori armati di fucili e presumibilmente di mitra kalashnikov, dal valore di circa due milioni di euro in contanti, è avvenuto in una galleria tra gli svincoli di Sciola e Baganara Calabra, in provincia di Reggio Calabria sull’autostrada A2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Canasta e Lattuga ... La lattuga Canasta è ricca di acqua, vitamine (A, C, K e gruppo B, in particolare acido folico), fibre e minerali (potassio, calcio, fosforo, magnesio e ferro). Grazie a queste proprietà, è indicata nelle diete ipocaloriche, ha effetti diuretici e las - facebook.com Vai su Facebook
Braccio di ferro Meloni-Salvini sull'Irpef agricola. In vista delle europee - La strategia di Salvini è chiara: il vicepremier è salito sui trattori deciso a partire da qui per ... Come scrive avvenire.it
Manovra, Meloni impone la linea del rigore. Poche modifiche in Parlamento. Tajani vince il braccio di ferro con Salvini - "Nel corso dell’incontro, proficuo e costruttivo, la maggioranza ha proseguito il lavoro sugli aggiustamenti alla legge di bilancio relativi anche ai temi oggetto di confronto negli ultimi giorni, tra ... Scrive affaritaliani.it
Anci: Roscani (FdI), 'grazie a Governo Meloni con manovra fondi incrementati per Comuni' - "Come ha sottolineato ieri il nostro presidente Meloni, i sindaci hanno un ruolo centrale all’interno della Repubblica, perché alla guida dei Comuni, essenziali per ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Sud: Sbarra, cresce da tre anni grazie a visione Governo Meloni, no a stereotipi - "Il Sud in questi ultimi tre anni cresce, al di la' delle continue narrazioni stereotipate, grazie ad una visione strategica unitaria e di lungo periodo ... Secondo borsaitaliana.it
Consiglio UE approva revisione PNRR. Meloni: "Conferma credibilità Governo" - Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alla sesta revisione del PNRR dell'Italia, redatto in linea con gli indirizzi della Commissione contenuti nella Comunicazione "NextG ... Riporta finanza.repubblica.it
Inflazione: Urso, scesa all'1,7% grazie ad affidabilita' governo Meloni - 'Quando siamo arrivati al governo l'inflazione era al 12,6%, sopra la media europea. Secondo borsaitaliana.it