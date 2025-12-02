Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno, non ci sta a sentir dire dalla sinistra che la Calabria sarebbe stata abbandonata dalle Istituzioni e che la sicurezza per il governo è solo uno slogan. A sostenerlo è stato il senatore del Pd Nicola Irto che trasformato in attacco politico il commento rilasciato sull’assalto al portavalori della società “Sicurtransport”. Il colpo messo in atto da un commando di almeno 10 rapinatori armati di fucili e presumibilmente di mitra kalashnikov, dal valore di circa due milioni di euro in contanti, è avvenuto in una galleria tra gli svincoli di Sciola e Baganara Calabra, in provincia di Reggio Calabria sull’autostrada A2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ferro: grazie al Governo Meloni oltre 37400 nuove assunzioni tra le Forze dell'ordine