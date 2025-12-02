Ferrara premia il coraggio | riconoscimento al carabiniere che salvò una donna dal fossato del castello

Tributo al carabiniere che si gettò nelle acque del Castello estense per salvare una donna che si era buttata nel fossato. Il sindaco Alan Fabbri, insieme al prefetto Massimo Marchesiello, ha voluto incontrare il giovane carabiniere, omaggiandolo con una targa di riconoscimento a nome della città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

