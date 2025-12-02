Fermati in Belgio Mogherini e Sannino La macchina del sono tutti colpevoli è già in moto

Bruxelles. Tre anni dopo il Qatargate, la lezione del garantismo europeo non è stata ancora appresa. L’ex Alto rappresentante Federica Mogherini e l’alto funzionario della. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fermati in Belgio Mogherini e Sannino. La macchina del “sono tutti colpevoli” è già in moto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inchiesta su fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino fermati in Belgio Un’inchiesta in Belgio sull’uso improprio di fondi Ue ha portato a perquisizioni al Servizio europeo per l’azione esterna e al Collegio d’Europa di Bruges, con sequestro di docum - facebook.com Vai su Facebook

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal , la svolta con #Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica #Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode Mio ritratto su @Open_gol Vai su X

Arrestati Mogherini e Sannino. Putin e Orbán ci fanno sopra un brindisi - Accuse di corruzione in Ue per l’ex Alto rappresentante per la politica estera (ora rettrice del Collegio d’Europa) e l’ex ambasciatore. huffingtonpost.it scrive

Federica Mogherini fermata in Belgio per sospetta frode sulla formazione dei diplomatici - L’indagine riguarda sospetti di favoritismo e una possibile concorrenza sleale nell’assegnazione ... Come scrive editorialedomani.it

Presunta frode sui fondi Ue, fermati Mogherini e Sannino. Mosca e Budapest attaccano - Zakharova attacca: 'E l'Ue fa la predica agli altri'. Come scrive ansa.it

Federica Mogherini è stata fermata dalla polizia belga - In un'inchiesta che riguarda l'appropriazione indebita di fondi europei: insieme alla politica italiana c'è anche il diplomatico Stefano Sannino ... Lo riporta ilpost.it

Ue, sospetta frode sulla formazione dei diplomatici: arrestati l’ex ministra Mogherini e l’ex ambasciatore Sannino - La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, nonché ex Ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale del governo Renzi, Federica Moghe ... Riporta tpi.it

Perché Mogherini e Sannino sono stati fermati: l'indagine sulla presunta frode sui fondi Ue scuote Bruxelles - Indagine antifrode dell’EPPO scuote UE e Collegio d’Europa: perquisizioni, tre arresti e sospetti di corruzione. tag24.it scrive