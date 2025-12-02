Fermata dalla polizia Politica italiana nel caos cosa sta succedendo
Luci fredde del mattino e una tensione che si taglia con il coltello: in una Bruxelles ancora addormentata, qualcosa di inaspettato sta per sconvolgere i palazzi del potere europeo. Sussurri, passi rapidi nei corridoi: chi è davvero coinvolto? >> “Guardate bene qui”. Garlasco, choc su Andrea Sempio dopo la foto fuori da casa Poggi: “Non è possibile” Il nome che nessuno si aspettava di sentire in questo scenario è quello di Federica Mogherini. L’ex Alta Rappresentante dell’Unione Europea si trova ora al centro di un caso che rischia di lasciare un segno profondo nelle stanze più prestigiose della diplomazia europea. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Auto fermata per controlli dalla Polizia locale a #Besano. Ed è spuntato un tentativo di raggiro ai danni di un’anziana - facebook.com Vai su Facebook
DAL 1 DICEMBRE RIAPRE IL PRESIDIO DELLA #POLIZIA FERROVIARIA IN STAZIONE A #SONDRIO Chiuso e soppresso 10 anni fa, ora riapre per garantire maggiore #sicurezza a cittadini, turisti, pendolari e studenti. Un impegno mantenuto! #polfer # Vai su X