Ferie non godute Ministero condannato a pagare oltre 11700 euro a docente precaria
Il Tribunale di Salerno – sezione Lavoro – ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di 11.782 euro in favore di una docente precaria originaria di Aversa per le ferie maturate e mai godute nel corso di otto anni scolastici, dal 2016 al 2024.La protagonista della vicenda, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Diritti ristabiliti, il sindacato fa assegnare a una precaria quasi 5mila euro per ferie non godute. Pacifico: “Sempre più giudici sposano le nostre ragioni” https://anief.org/stampa/in-primo-piano/56780-anief-su-orizzontescuola-it-diritti-ristabiliti,-il-sindacato-fa-ass - facebook.com Vai su Facebook
Aversa, sentenza riconosce a docente precaria il diritto a ferie non godute - Una decisione che potrebbe aprire scenari significativi per migliaia di insegnanti a tempo determinato arriva dal Tribunale di Salerno, che ... Lo riporta pupia.tv
Prof precari, vittorie in tribunale. Ferie e bonus mai ottenuti: "Ministero condannato a pagare" - Ferie non pagate, ‘Carte docenti’ mai ottenute, inserimenti lavorativi a cui il ministero non aveva dato seguito. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Valditara nega Carta docente da 500 euro ai precari: condannato a pagarne 2000 a ogni insegnante per spese legali - L'onorevole Piccolotti (Avs) denuncia l'enorme spesa per i contenziosi legali in ambito scolastico che il ministero dell'Istruzione deve sostenere da quando ... fanpage.it scrive
Docenti precari in ferie d’ufficio? Non se ne parla: il giudice di Marsala condanna il Ministero a risarcire un insegnante difeso da Anief con 3.330 euro più interessi legali - “Il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie ... Lo riporta orizzontescuola.it
Per ogni Carta Docente non riconosciuta Mim condannato quasi sempre a risarcire spese legali per 2mila euro: la denuncia - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito spende troppi soldi in spese legali conseguenti ai ricorsi, più di quanto spenderebbe se riconoscesse la Carta del Docente a tutti i precari: a denunciarlo El ... Lo riporta tecnicadellascuola.it
Riconosciute le ferie non godute - La CISL Scuola Romagna, nell’Ambito Territoriale di Rimini, ha ottenuto una vittoria importante nella sua lotta per i diritti dei lavoratori della scuola. Secondo ilrestodelcarlino.it