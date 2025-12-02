Ferie 2025 non godute | ecco cosa accade a quelle residue il prossimo anno
Come accade spesso a fine anno, i lavoratori trovano in busta paga dei giorni di ferie non godute e il timore è quello, nel caso in cui non si riesca a beneficiarne entro il 31 dicembre, di perderle. Non è infatti inusuale che il titolare, a causa di impegni e carichi di lavoro, non abbia la possibilità di concederle nel corso delle festività natalizie, a parte i giorni di stop previsti dal calendario, o che, pur facendolo, non riesca a farle smaltire interamente. Cosa accade allora in questi casi? Innanzitutto bisogna sottolineare il fatto che le ferie arretrate, non solo quelle maturate nel 2025, non si perdono, ma anche che ciò non significa di conseguenza monetizzare l'ammanco dei giorni non goduti nella prima busta paga del nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Diritti ristabiliti, il sindacato fa assegnare a una precaria quasi 5mila euro per ferie non godute. Pacifico: “Sempre più giudici sposano le nostre ragioni” https://anief.org/stampa/in-primo-piano/56780-anief-su-orizzontescuola-it-diritti-ristabiliti,-il-sindacato-fa-ass - facebook.com Vai su Facebook
Ferie 2025 non godute: ecco cosa accade a quelle residue il prossimo anno - Il dipendente può in ogni momento beneficiare di esse, e il datore di lavoro ha 18 mesi di tempo per concederle ed evitare le sanzioni ... msn.com scrive
Ferie residue al 31 dicembre 2025, ecco cosa succede a gennaio 2026 - Timore che in alcuni casi si trasforma nella speranza di ottenere un importo più alto in busta ... Da money.it
Ferie non godute, le sentenze superano quota 1000: oltre 8 milioni ai dipendenti pubblici nel 2025 - A guidare la classifica dei settori più coinvolti sono insegnanti precari, medici, infermieri e funzionari pubblici, che sempre più spesso si ... Come scrive quotidianosanita.it
Consulcesi & Partners, superano quota 1000 sentenze su ferie non godute - Secondo un’elaborazione di Consulcesi & Partners, nei primi nove mesi del 2025, i tribunali italiani hanno ... Segnala adnkronos.com
Riconosciute le ferie non godute - La CISL Scuola Romagna, nell’Ambito Territoriale di Rimini, ha ottenuto una vittoria importante nella sua lotta per i diritti dei lavoratori della scuola. Riporta ilrestodelcarlino.it
Si possono attaccare le ferie alla malattia (e viceversa)? - Ecco cosa stabilisce la normativa rispetto alla possibilità di fruire consecutivamente di questi due strumenti. Lo riporta money.it