Ferie 2025 non godute | ecco cosa accade a quelle residue il prossimo anno

Come accade spesso a fine anno, i lavoratori trovano in busta paga dei giorni di ferie non godute e il timore è quello, nel caso in cui non si riesca a beneficiarne entro il 31 dicembre, di perderle. Non è infatti inusuale che il titolare, a causa di impegni e carichi di lavoro, non abbia la possibilità di concederle nel corso delle festività natalizie, a parte i giorni di stop previsti dal calendario, o che, pur facendolo, non riesca a farle smaltire interamente. Cosa accade allora in questi casi? Innanzitutto bisogna sottolineare il fatto che le ferie arretrate, non solo quelle maturate nel 2025, non si perdono, ma anche che ciò non significa di conseguenza monetizzare l'ammanco dei giorni non goduti nella prima busta paga del nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

