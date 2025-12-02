Femminicidio-suicidio le autopsie E per l’ultimo saluto a Stefania il sindaco annuncia il lutto cittadino

Po’ Bandino si prepara per l’ultimo saluto a Stefania Terrosi. Saranno necessari ancora dei giorni prima che la salma possa essere restituita alla famiglia. Poi potranno essere fissate le esequie. Per quel giorno, il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino. "Ho già preparato i documenti", spiega. Il dolore è ancora forte nella comunità sconvolta dal femminicidio, avvenuto sabato mattina in via Sardegna, zona di bifamiliari nella piccola frazione pievese, dove domenica si sono accese centinaia di fiaccole per ricordare la 59enne, uccisa dal compagno, Antonio Iacobellis, che le ha sparato prima di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Femminicidio-suicidio, le autopsie. E per l’ultimo saluto a Stefania il sindaco annuncia il lutto cittadino

