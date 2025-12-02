Femminicidi Roccella | Dati in calo la scuola alleata della famiglia nell’educazione al rispetto

Il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella ha risposto alle polemiche sui femminicidi richiamando i dati del Viminale relativi ai primi nove mesi del 2025. Le cifre ufficiali registrano un calo dell'8% delle donne uccise dal partner o dall'ex partner rispetto allo stesso periodo del 2024. I delitti in ambito familiare e affettivo ai danni delle donne mostrano una riduzione del 24%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Ma l'educazione affettiva non serve, giusto? Perché la scuola (o qualsiasi istituzione) non deve sostituirsi all'educazione che ti fornisce la famiglia. Se poi a sostenerlo sono gli stessi - tipo la ministra Roccella che dice che non riduce gli abusi e i femminicidi - c - facebook.com Vai su Facebook

Parità tra sessi, fanno discutere le parole del Guardasigilli e della ministra per le Pari Opportunità. Nordio: "Il codice genetico dell'uomo trova sempre una certa resistenza". Roccella: "Nessun legame tra educazione sessuale e all'affettività e femminicidi". Vai su X

Femminicidi, 60 vittime nei primi 8 mesi del 2025. Roccella «ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo» - A Roma, durante l’incontro dedicato alla lotta ai femminicidi, la ministra Roccella esclude una correlazione tra educazione sessuale scolastica e calo delle violenze. Da quicosenza.it

Violenza sulle donne, Roccella: “Lieve calo, ma l’educazione non c’entra”. E Nordio: “Dna dei maschi non accetta parità” - "Nei primordi il solo criterio di superiorità era quello della forza fisica, muscolare, di cui la natura ha dotato i maschietti in misura maggiore rispetto alle femminucce" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

«Il maschio? Non accetta la parità: è nel suo Dna», polemica sul ministro Nordio. Le frasi della ministra Roccella: «Femminicidi? Non calano con educazione sessuale» - Scoppia la protesta delle opposizioni dopo le dichiarazioni dei due ministri. Segnala open.online

Nordio e Roccella sotto attacco, le frasi sui femminicidi dal "codice genetico" all'educazione sessuale - Il ministro della Giustizia Nordio e la ministra per la Famiglia Roccella sono stati criticati per le loro dichiarazioni sui femminicidi ... Si legge su virgilio.it

Femminicidi, i dati dal ministero: il lieve calo dei numeri in un contesto che resta drammatico - Un tasto dolente che molti preferirebbero evitare, ma che è impossibile ignorare. Riporta ilmessaggero.it

Roccella: “Manca il nesso tra educazione sessuo-affettiva nelle scuole e riduzione dei femminicidi” - La Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella ha espresso la propria posizione in merito all'eventuale introduzione dell'educazione sessuo- Segnala orizzontescuola.it