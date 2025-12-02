Federico Zampaglione torna sul set | che cosa sappiamo sul nuovo horror

Nuova regia per il cantante dei Tiromancino che stavolta fonde la sua passione per la musica con quella per l'orrore, come svela la trama del suo nuovo film. Federico Zampaglione di nuovo dietro la macchina da presa per la sua nuova fatica da regista, l'horror The Nameless Ballad. Sono in corso a Fara in Sabina le riprese della pellicola che segue il successo internazionale di The Well. Zampaglione torna a esplorare il mondo dell'orrore unendo stavolta la passione per la musica visto che la sua nuova pellicola vede protagonista un musicista di nome Sam Gallo interpretato da Jamie Ward. Di che cosa parla The Nameless Ballad Al centro della storia troviamo Sam Gallo, un giovane musicista di successo dalla personalità fragile e introversa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Federico Zampaglione torna sul set: che cosa sappiamo sul nuovo horror

