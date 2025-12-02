Federica Venturelli è stata la grande ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La ventenne cremonese ha ottenuto dei risultati eccezionali nelle varie categorie giovanili e rappresenta una delle stelle emergenti più interessanti del ciclismo italiano su pista ma anche su strada soprattutto nelle prove contro il tempo. In questa stagione è arrivata quarta nell’inseguimento individuale e ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre dei Mondiali Assoluti, ottenendo la promozione nel team professionistico UAE già a partire dal 2026. “ Da giovanissima mi piaceva la salita perché amavo fare fatica e vincere le gare con distacco, però sicuramente andando avanti con le categorie e arrivando adesso all’élite è un po’ diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Venturelli: “Voglio colmare il gap con le migliori nel World Tour. Longo Borghini figura di riferimento”