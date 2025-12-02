Federica Mogherini tra i fermati nell’inchiesta su frode a Ue sui programmi di formazione

Tra le tre persone fermate nell’ambito dell’ indagine della Procura europea sulla presunta frode nell’utilizzo dei fondi Ue per programmi di formazione, ci sarebbe la rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante per la politica estera (2014-2019), Federica Mogherini. Lo riportano i media belgi Le Soir e L’Echo citando fonti attendibili. L’inchiesta su presunti favoritismi e concorrenza sleale. L’indagine riguarda sospetti di favoritismi e possibile concorrenza sleale nell’assegnazione da parte del Seae al prestigioso Collegio d’Europa di un programma di formazione di nove mesi per futuri diplomatici europei. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Federica Mogherini tra i fermati nell’inchiesta su frode a Ue sui programmi di formazione

Argomenti simili trattati di recente

Federica #Mogherini in stato di fermo per un’indagine sull’uso di fondi #Ue - facebook.com Vai su Facebook

Federica Mogherini fermata a Bruxelles: “Inchiesta su una frode in appalti pubblici” - Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera. quotidiano.net scrive

Federica Mogherini fermata a Bruxelles. «Inchiesta su un presunto uso improprio di fondi Ue» - Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha ... Scrive msn.com

Federica Mogherini fermata in Belgio: si indaga su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi europei - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri è in stato di fermo. Da ilfoglio.it

Media, Mogherini fermata in indagine su Seae - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it