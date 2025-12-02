Federica Mogherini in stato di fermo a Bruxelles | le accuse esplode lo scandalo

La direttrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Federica Mogherini, è in stato in fermo nell'ambito di un'indagine su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi Ue, riportano i media belgi. Oggi sono state effettuate perquisizioni presso la sede del servizio europeo per l'azione esterna a Bruxelles (Eeas) e in diversi edifici del Collegio d'Europa a Bruges, nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura europea di Bruxelles su una sospetta frode relativa ai programmi di formazione finanziati dall'Ue per giovani diplomatici. Sarebbero tre le persone fermate, tra cui Mogherini e l’ex segretario della Seae Stefano Sannino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Federica Mogherini in stato di fermo a Bruxelles: le accuse, esplode lo scandalo

