Federica Mogherini fermata in Belgio | si indaga su una possibile frode nell' utilizzo dei fondi europei

Federica Mogherini è stata fermata dalle forze dell'ordine del Belgio, nell'ambito di alcune indagini condotte dalla Procura europea di Bruxelles su una sospetta frode relativa ai programmi di formazione finanziati dall'Ue per giovani diplomatici. A riportarlo è il quotidiano belga Le Soir. Nell'ambito dell'indagine, oggi state effettuate perquisizioni presso la sede del servizio europeo per l'azione esterna a Bruxelles (Eeas) e in diversi edifici del Collegio d'Europa a Bruges. Sarebbero tre le persone fermate, tra cui Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, ex Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed ex ministra degli Esteri con il governo Renzi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Federica Mogherini fermata in Belgio: si indaga su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi europei

