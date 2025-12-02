Federica Mogherini fermata in Belgio per presunta frode L’indagine sugli appalti e il blitz della polizia nelle istituzioni Ue

C’è anche l’ex ministra degli Esteri Federica Mogherini tra le persone fermate questa mattina in Belgio nell’ambito di un nuovo blitz della polizia belga nell’ambito di indagini sul presunto uso improprio di fondi Ue. Mogherini, che ha guidato la diplomazia italiana nel 2014 sotto il governo di Matteo Renzi prima di fare il salto ad Alta rappresentante Ue per la politica estera (2014-2019), è oggi rettrice del Collegio d’Europa, prestigiosa scuola con sedi in Belgio e Polonia dove vengono formati i futuri «quadri» delle istituzioni europee. Secondo il quotidiano belga Le Soir sarebbe l’ex politica Pd una delle tre persone fermate questa mattina nella sede di Bruges del Collegio. 🔗 Leggi su Open.online