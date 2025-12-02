Federica Mogherini fermata dalla polizia blitz all’alba | la politica coinvolta in un’inchiesta bomba sui fondi UE

L’ex Alta Rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera e di Sicurezza, Federica Mogherini, si trova in stato di fermo, coinvolta in una vasta e complessa inchiesta per frode che sta scuotendo le fondamenta di prestigiose istituzioni europee. La decisione, riportata dai media belgi, è giunta in seguito a perquisizioni mirate e alla raccolta di elementi probatori che hanno portato gli investigatori a focalizzare l’attenzione su presunte irregolarità nell’utilizzo di fondi UE. Le istituzioni al centro di questo scandalo sono il Collegio d’Europa, di cui la Mogherini è presidente, e il Servizio europeo per l’azione esterna (EEAS), il braccio diplomatico dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Federica Mogherini fermata dalla polizia, blitz all’alba: la politica coinvolta in un’inchiesta bomba sui fondi UE

