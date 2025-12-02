Federica Mogherini e l' ex ambasciatore Sannino fermati a Bruxelles Sospetta frode sulla formazione dei diplomatici

Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha visto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Federica Mogherini e l'ex ambasciatore Sannino fermati a Bruxelles. «Sospetta frode sulla formazione dei diplomatici»

