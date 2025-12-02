FC 26 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 26! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 2x 82+ Rare Gold Players Pack Non scambiab.. 1 – 2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x Pacc. 1 gioc. oro raro 81+ Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush. Ottieni 10.000 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x Pacc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

Scopri altri approfondimenti

Il Napoli rinnova la propria collaborazione con Dani Pitbull: una nuova stagione ci attende, con l’obiettivo di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi insieme Leggi la news sscnapoli.it/ssc-napoli-rin… #ProudToBeNapoli Vai su X

Il Napoli rinnova la propria collaborazione con Dani Pitbull: una nuova stagione ci attende, con l’obiettivo di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi insieme Leggi la news https://sscnapoli.it/ssc-napoli-rinnova-la-partnership-con-danipitbull/ - facebook.com Vai su Facebook

EA Sports FC 26 per Xbox è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday - Tra le offerte di Instant Gaming troviamo EA Sports FC 26 per Xbox One e Xbox Series X/S. multiplayer.it scrive

FC 26: gioca gratis su Xbox Game Pass, come scaricare la versione di prova in anticipo - Buone notizie: il trucco della Nuova Zelanda per FC 26 non serve più dal momento che EA Sports ha anticipato l'orario dello sblocco della prova di FC 26, disponibile già da oggi 18 settembre per gli ... Come scrive everyeye.it

EA Sports FC 26: tutte le novità di FUT, dai tornei ai cambiamenti in Rivals e Champions - Come è ormai tradizione, anche quest'anno EA Sports ha introdotto tutte le novità di EA Sports FC 26 attraverso grandi aggiornamenti tematici chiamati Deep Dive. Secondo multiplayer.it

EA Sports FC 26 Rating: chi sono i migliori calciatori? Top 50 svelata da un leak - Mancano ancora diversi giorni al reveal ufficiale dei rating dei calciatori di FC 26, da sempre uno dei momenti più attesi delle campagne promozionali imbastite da EA Sports, ma anche quest'anno le ... Secondo everyeye.it

EA Sports FC 26, la recensione: il nuovo gioco di calcio è un buon compromesso tra tecnica e slancio - Anche quest’anno – complice la ripresa dei diversi campionati di calcio in tutto il mondo – Electronic Arts si prepara a scaldare i pollici di tutti gli appassionati del ... Segnala corriere.it