Fatture false per riciclare soldi al casinò di Saint-Vincent 5 milioni sequestrati e 33 indagati

Un articolato sistema di fatture false per operazioni inesistenti, destinato a generare una montagna di denaro da riciclare all’interno del Casinò di Saint-Vincent. È l’ipotesi di lavoro della Guardia di Finanza di Aosta impegnata nell’indagine coordinata dalla Procura. L’operazione, che coinvolge 33 indagati a vario titolo, ha portato a sequestri per circa 5 milioni di euro e a perquisizioni in undici regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia. Il meccanismo illecito, definito dagli inquirenti “ complesso e strutturato ”, ruotava attorno a tre società piemontesi attive nel commercio di materiale ferroso: Rigenera Italia srl, Italfibre srl e Metalfer srl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fatture false per riciclare soldi al casinò di Saint-Vincent, 5 milioni sequestrati e 33 indagati

Approfondisci con queste news

A Saint Vincent scoperto un giro di fatture false. Ecco come funzionava e chi é stato coinvolto - facebook.com Vai su Facebook

33 indagati per fatture false e riciclaggio al Casino di Saint Vincent: irregolarità fiscali di tre società che commerciano materiale ferroso in Piemonte. L'operazione della Guardia di Finanza Vai su X

Fatture false per riciclare soldi al casinò di Saint-Vincent, 5 milioni sequestrati e 33 indagati - Un articolato sistema di fatture false per operazioni inesistenti, destinato a generare una montagna di denaro da riciclare all’interno del Casinò ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Fatture false e soldi riciclati al casinò di Saint-Vincent: 33 indagati - Il flusso di denaro – Una volta incassati gli importi delle fatture fittizie, le somme sarebbero state trasferite su conti personali di uno degli indagati e ... pupia.tv scrive

Gioco d’azzardo e fatture false: la Calabria tra le regioni colpite dal maxi sequestro da 5 milioni - Un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nella casa da gioco di Saint- Scrive quicosenza.it

Trentatré indagati per fatture false e riciclaggio al Casino di Saint Vincent - Irregolarità fiscali di tre società che commerciano materiale ferroso in Piemonte: 3 milioni di euro trasformati in contanti o in fiche della casa da gioco venivano poi restituiti alle aziende ... Scrive rainews.it

Fatture false per 3 milioni e riciclaggio a Saint-Vincent - Un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nella casa da gioco di Saint- Da ansa.it

Tre milioni di fatture fantasma e soldi ripuliti in fiches: il “sistema Saint-Vincent” coinvolge anche il Piemonte - Perquisizioni in undici regioni, due funzionari del Casinò sotto accusa: la Finanza ricostruisce un sistema di riciclaggio basato su operazioni fantasma e flussi di contante trasformati in fiches ... Scrive giornalelavoce.it