Farmacisti protagonisti in sostenibilità progetto From Health to Open Health
(Adnkronos) – Rendere i farmacisti italiani protagonisti di fronte alle grandi sfide globali per la salute umana, animale e ambientale. Sono gli obiettivi di 'From One Health to Open Health', programma di formazione sostenibile in farmacia promosso dall'università Campus Bio-Medico di Roma con il supporto non condizionante di Zambon. Il progetto, che partirà a marzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Per Federico Zaina, solo un’azione corale di questi protagonisti saprà fermare i danni da Antropocene - facebook.com Vai su Facebook
Farmacisti protagonisti in sostenibilità, progetto From Health to Open Health - Rendere i farmacisti italiani protagonisti di fronte alle grandi sfide globali per la salute umana, animale e ambientale. adnkronos.com scrive
Ma quanti professionisti sanitari ci serviranno tra 20 anni? Il ministero della Salute lancia il progetto di monitoraggio europeo per medici, infermieri, farmacisti ... - L'iniziativa, presentata durante un convegno al ministero, si inserisce nel progetto europeo 'Health Worforce Planning and Forecasting'. Scrive quotidianosanita.it
Farmacisti: Mandelli (Federazione), “punti di riferimento affidabili per i cittadini e protagonisti della sanità di domani” - Vogliamo continuare a rendere il farmacista protagonista della sanità di domani”. Da agensir.it