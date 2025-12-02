Farmaci prescritti ai morti la Procura chiede condanne per vent' anni

Quasi vent'anni di carcere. Queste le richieste della Procura per gli imputati al processo nato dall'operazione “Apotheke”, condotta nel 2020 dalla guardia di finanza. le Fiamme Gialle avevano portato alla luce un sistema attivo nell'emissione di prescrizioni mediche (cosiddette ricette “rosse”). 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per ritirare i farmaci prescritti dal medico basta venire da noi. La farmacia di Anzano è abilitata ad erogare i farmaci esibendo la sola tessera sanitaria!! - facebook.com Vai su Facebook

Morti sospette in corsia all’ospedale di Piario: nessun nesso tra i decessi e il farmaco Diazepam - Venne a galla dopo la denuncia presentata ai carabinieri da parte del direttore medico del presidio ospedaliero di Piario (Valle ... Scrive ilgiorno.it

Le morti sospette per Valium all'ospedale di Piario, caso chiuso: ecco perché la Procura ha chiesto l'archiviazione per l'ex infermiera Anna Rinelli - I carabinieri in ospedale a sequestrare cartelle cliniche, poi nei cimiteri a disseppellire defunti. Segnala bergamo.corriere.it

Operai morti a Napoli, procura ha autorizzato rilascio salme - La Procura di Napoli (pm Stella Castaldo, procuratore aggiunto Antonio Ricci) ha autorizzato il rilascio delle salme di Vincenzo Del Grosso, 54 anni, di Napoli, di Ciro Pierro, 62 anni e di Luigi ... Lo riporta ansa.it

Garattini: «Sul mercato troppi farmaci inutili. Ogni anno 10.000 morti per antibiotico-resistenza» - «Il vero nodo è che l’Ema decide, quando autorizza un farmaco, lo fa sulla base della legge europea che prevede solo tre criteri: qualità, efficacia e sicurezza. Lo riporta ilmessaggero.it