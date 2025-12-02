Fara Filiorum Petri emozioni e applausi per la serata finale del Premio Giuseppe Dell’Orefice

Domenica 30 novembre si è svolta, al Palafara di Fara Filiorum Petri, la serata conclusiva della XVI edizione del Premio “Giuseppe Dell’Orefice”, dedicato al compositore farese vissuto in epoca risorgimentale. Un appuntamento che ha saputo richiamare un pubblico numeroso, tra musicisti, artisti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fara Filiorum Petri - Cani rinchiusi vivevano nel fango, la Asl li salva. Denuncia per maltrattamenti - facebook.com Vai su Facebook

Cani Salvati a Fara Filiorum Petri: Un Intervento Indispensabile per il Benessere Animale - Un'operazione tempestiva a Fara Filiorum Petri ha consentito il salvataggio di 15 cani in gravi condizioni di salute. notizie.it scrive

Chieti, picchiati e rapinati dai ladri. Notte da Arancia meccanica per una coppia di Fara Filiorum Petri - Svuotata la cassaforte della villa, un colpo da 90 mila euro secondo una prima stima Chieti, 12 marzo 2024 - Da quotidiano.net

Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Fara Filiorum Petri sono stati resi noti. Si legge su corriere.it

Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per il comune di Fara Filiorum Petri sono stati resi noti, questi i dati per quesito: Reintegro nei licenziamenti illegittimi: ha vinto il Sì con una percentuale del 89,92% ... Si legge su corriere.it

Didattica innovativa, premio a Ic Fara Filiorum Petri - L'Istituto comprensivo di Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti, ha vinto uno dei premi nazionali eTwinning 2024, di recente consegnati dall'Unità eTwinning Italia, con 'Meet2Talk', un progetto ... Come scrive ansa.it