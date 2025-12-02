uando chiediamo se, a fronte dell’acquisto, emettono una ricevuta, scappano tutti. Non rispondono, e in alcuni casi bloccano. È questo il Far west digitale che quotidianamente va in scena sui social network, dove quella che fino a pochi anni fa era una semplice vetrina di passioni (mixata a protagonismo), oggi è diventata una piazza d’affari multimiliardaria, disponibile 24 ore su 24 dal proprio divano. TikTok, Instagram e piattaforme Consumer-to-Consumer (C2C), in cui cioè il consumatore vende direttamente a un altro consumatore (come Vinted) hanno trasformato milioni di utenti in negozianti, spesso inconsapevoli delle implicazioni (a cominciare da quelle fiscali ) delle loro attività. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Far West digitale: l’economia parallela dei social che sfugge al Fisco