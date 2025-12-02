Far West digitale | l’economia parallela dei social che sfugge al Fisco

Panorama.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

uando chiediamo se, a fronte dell’acquisto, emettono una ricevuta, scappano tutti. Non rispondono, e in alcuni casi bloccano. È questo il Far west digitale che quotidianamente va in scena sui social network, dove quella che fino a pochi anni fa era una semplice vetrina di passioni (mixata a protagonismo), oggi è diventata una piazza d’affari multimiliardaria, disponibile 24 ore su 24 dal proprio divano. TikTok, Instagram e piattaforme Consumer-to-Consumer (C2C), in cui cioè il consumatore vende direttamente a un altro consumatore (come Vinted) hanno trasformato milioni di utenti in negozianti, spesso inconsapevoli delle implicazioni (a cominciare da quelle fiscali ) delle loro attività. 🔗 Leggi su Panorama.it

far west digitale l8217economia parallela dei social che sfugge al fisco

© Panorama.it - Far West digitale: l’economia parallela dei social che sfugge al Fisco

Altri contenuti sullo stesso argomento

far west digitale l8217economiaFar West digitale: l’economia parallela dei social che sfugge al Fisco - venditori ai creator milionari: l’immenso mercato social sfugge alle regole fiscali, tra pagamenti in nero, piattaforme C2C e nuove strette come DAC7 e controlli della Guardia di finanza. Da panorama.it

Far West digitale. Servono nuove regole - Del resto, poiché il cyberbullismo si può realizzare anche attraverso ‘qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Commissione Europea, i nuovi “guardiani” per controllare il Far West digitale - Far West Digitale, nominati i nuovi "guardiani" Finalmente il Far West digitale, fatto di pratiche sleali dei big come Apple , Meta, Netflix , potrebbe essere quasi alla fine. Come scrive affaritaliani.it

Generazione senza età nel far west digitale: l’Europa prova a cambiare rotta - E se i cowboy del vecchio west cavalcavano tra i deserti senza legge, oggi la ... Riporta ilmessaggero.it

Far West digitale. Servono nuove regole - La tragedia di Vincent Plicchi, che si è tolto la vita a 23 anni in diretta su TikTok dopo essere stato oggetto di una violenta campagna diffamatoria, pone allo studioso di diritto penale una serie di ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Gozi (Renew), 'siamo in pieno Far West digitale, X viola regole' - Google finge di ignorare le nostre richieste di trasparenza per la pubblicità politica. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Far West Digitale L8217economia