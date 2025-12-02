Fan adoranti fuori dal tribunale donazioni per 1.34 milioni di dollari lettere di solidarietà | Luigi Mangione accolto come una star in aula Rischia la pena di morte

Luigi Mangione, imputato per l’assassinio del Ceo di United HealthCare Brain Thompson, è tornato in tribunale a New York per la prima delle tre udienze in cui i suoi avvocati intendono chiedere al giudice di annullare alcune prove. Mangione è sotto processo a New York e rischia il carcere a vita. È anche imputato a livello federale e in quel processo, che prenderà il via il 9 gennaio, rischia la pena di morte. C’è poi un terzo procedimento che lo riguarda in Pennsylvania ma che ancora non ha una data di inizio. Come già accaduto per il suo arresto però l’onda mediatica attorno a Mangione non si è spenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

