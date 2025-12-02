Famiglia nel bosco un nuovo caso ad Arezzo | sottratti i figli ai genitori e portati via in ciabatte e pigiama

Dopo la vicenda della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, spunta un altro caso a Caprese Michelangelo, tra le colline toscane, in provincia di Arezzo, dove due bambini di 8 e 4 anni s ono stati allontanati dai genitori da 47 giorni e portati in una comunità protetta. Ne dà notizia ‘La Verità’ spiegando che in questo caso ”ci sono due genitori che hanno deciso di vivere in un bosco, Harald perito elettronico di Bolzano e Nadia della Bielorussia”. Due genitori, aggiunge, che ”hanno scelto per i loro figli la scuola parentale a casa” e ”che non hanno eseguito tutti gli obblighi vaccinali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, un nuovo caso ad Arezzo: sottratti i figli ai genitori e portati via in ciabatte e pigiama

Approfondisci con queste news

La famiglia nel bosco. - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il ricorso in sei punti: «La casa ora c'è, i figli tornino dai genitori» Vai su X

Le urla, il bimbo portato via senza scarpe: l’orrore dietro al nuovo caso di famiglia nel bosco - Il dibattito sulla giustezza e liceità dell'educazione parentale e delle scelte di vita alternative, scaturito dal caso della famiglia che viveva nel bosco di ... Da thesocialpost.it

Famiglia nel bosco, il sì dei genitori alla casa che zittisce tutti: che succede ora - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham «hanno deciso, pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per ... Scrive iltempo.it

Famiglia nel bosco, ancora «nessuna pratica per la ristrutturazione della casa». E papà Nathan non ha potuto vedere i figli - E giovedì 4 dicembre è prevista al tribunale dei minori dell'Aquila una tappa ... Da msn.com

Famiglia del bosco, il padre è entrato nella nuova casa: chiesto un rapido ricongiungimento coi figli - Nathan Trevallion è entrato nella nuova casa offerta da un ristoratore di Ortona mentre i legali hanno depositato un ricorso d’urgenza sui sei punti ... Segnala fanpage.it

Famiglia del bosco: accettata una casa temporanea/ Sindaco: “Ora serve l’accordo con gli assistenti sociali” - Famiglia del bosco di Palmoli, le novità a Storie Italiane: la coppia inglese ha accettato un'abitazione donata da un privato cittadino ... Segnala ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco, i genitori convocati in Tribunale: cosa succederà all’udienza e cosa cambia con la nuova casa - Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha fissato per giovedì, 4 dicembre, l’udienza di comparizione delle parti nel caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Da tg.la7.it