Famiglia nel bosco svolta vicina | i bambini potrebbero tornare a casa per Natale

Natale a casa, finalmente. È questo l’orizzonte che si riapre per i tre bambini di Catherine Birmigham e Nathan Trevallion, che potrebbero tornare presto nella nuova villetta in pietra immersa nel bosco di Palmoli. Una casa pronta ad accoglierli dopo settimane trascorse nella struttura protetta di Vasto. Il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha fissato a sorpresa un’udienza per giovedì, un appuntamento che potrebbe segnare la svolta definitiva del caso senza attendere l’esito del ricorso in Corte d’Appello e senza ulteriori interventi da parte della politica o del ministero. «Non si tratta del pronunciamento sul reclamo», spiega l’avvocato Marco Femminella, «ma di un’udienza interlocutoria del Tribunale chiesta dalla difesa». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, svolta vicina: i bambini potrebbero tornare a casa per Natale

Argomenti simili trattati di recente

Famiglia nel bosco, selfie e sorrisi per il primo pranzo di Nathan nella nuova casa - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il papà dei tre bimbi inizia il trasloco nel nuovo casolare Vai su X

Famiglia nel bosco, svolta vicina: i bambini potrebbero tornare a casa per Natale - È questo l’orizzonte che si riapre per i tre bambini di Catherine Birmigham e Nathan Trevallion, che potrebbero ... Riporta thesocialpost.it

Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì dal tribunale: svolta vicina? - Il 4 dicembre compariranno in udienza a L'Aquila i genitori dei 3 minorenni ospitati in ... Secondo iltempo.it

Famiglia nel bosco, svolta sulla casa a Palmoli - La vicenda della famiglia che vive nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, conosce in queste ore un possibile punto di svolta. Secondo abruzzonews24.com

Famiglia nel bosco, il Tribunale convoca i genitori: «Ricongiungimento coi figli in tempi brevissimi» - L’ex magistrato del Tribunale per i minorenni dell’Aquila: «I giudici potrebbero valutare positivamente i passi fatti dai genitori, che si sono mostrati meno ... Lo riporta msn.com

Famiglia nel bosco, possibile svolta per il trasferimento in una nuova casa a Palmoli e il ritorno dei bambini - La casa offerta dal signor Armando, a quella che è stata ribattezzata come "la famiglia nel bosco" a Palmoli, è piaciuta al padre Nathan ... Segnala virgilio.it

Famiglia nel bosco, c’è la svolta. Gli avvocati: ok dei genitori alla casa offerta dall’imprenditore - I legali in un comunicato: "Nessun passo indietro, ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà" ... Riporta quotidiano.net