Famiglia nel bosco premiare i genitori | la proposta che fa discutere

Quando sentite parlare di “narrazione potente”, state in guardia. Se poi questa orrenda espressione viene applicata a un fatto ambiguo come quello della cosiddetta “famiglia nel bosco”, che, cercando l’isolamento e la pace rispetto alla corruzione della civiltà moderna, in stile Henry David Thoreau, è naturalmente finita sulla bocca di tutti con tanto di servizi televisivi e prime pagine al punto da attirare l’attenzione della magistratura (con il Tribunale per i minorenni che esprime legittime preoccupazioni circa l’educazione e la scolarizzazione dei tre figli, assegnati a una casa protetta, per non parlare dell’episodio di intossicazione da funghi nel 2024 quando tutta la famiglia fu salvata solo grazie al fortunato intervento di un coltivatore vicino al loro fabbricato nel bosco di Palmoli) allora si può stare certi che le cose non stanno esattamente come ce dello Stato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, "premiare i genitori": la proposta che fa discutere

