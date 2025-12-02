Famiglia nel bosco premiare i genitori | la proposta che fa discutere

Liberoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando sentite parlare di “narrazione potente”, state in guardia. Se poi questa orrenda espressione viene applicata a un fatto ambiguo come quello della cosiddetta “famiglia nel bosco”, che, cercando l’isolamento e la pace rispetto alla corruzione della civiltà moderna, in stile Henry David Thoreau, è naturalmente finita sulla bocca di tutti con tanto di servizi televisivi e prime pagine al punto da attirare l’attenzione della magistratura (con il Tribunale per i minorenni che esprime legittime preoccupazioni circa l’educazione e la scolarizzazione dei tre figli, assegnati a una casa protetta, per non parlare dell’episodio di intossicazione da funghi nel 2024 quando tutta la famiglia fu salvata solo grazie al fortunato intervento di un coltivatore vicino al loro fabbricato nel bosco di Palmoli) allora si può stare certi che le cose non stanno esattamente come ce dello Stato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

famiglia nel bosco premiare i genitori la proposta che fa discutere

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, "premiare i genitori": la proposta che fa discutere

News recenti che potrebbero piacerti

famiglia bosco premiare genitoriFamiglia nel bosco, la gioia di papà Nathan per il primo pranzo nella casa nuova. I genitori davanti al giudice il 4 dicembre - Giovedì 4 dicembre sarà il giorno decisivo sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti: i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno ... Scrive ilgazzettino.it

famiglia bosco premiare genitoriFamiglia nel bosco, i genitori cambiano idea: "Abiteranno nel casolare offerto da un imprenditore" - La svolta annunciata dai legali della coppia, dopo che il tribunale dei minori ha ordinato l'allontanamento dei figli. Segnala today.it

famiglia bosco premiare genitoriFamiglia nel bosco, i genitori verso l'ok alla casa offerta gratis. Il proprietario: «Gli è piaciuta molto» - Nathan e Catherine, i due genitori, sarebbero rimasti «affascinati» da un casolare sempre a Palmoli, ... Segnala msn.com

famiglia bosco premiare genitoriLa famiglia nel bosco, la lettera: «Mai rifiutati gli aiuti, i bimbi il baricentro delle nostre scelte» - Il messaggio agli organi di informazione: «Solo due giorni fa abbiamo potuto leggere gli atti in inglese e capirli». Come scrive roma.corriere.it

famiglia bosco premiare genitoriFamiglia bosco, ok genitori a casa offerta da imprenditore - dalla doverosa contestualizzazione di passaggi chiave sottesi ad una corretta lettura di una vicenda che, a tratti, è stata, purtroppo, oggetto di strumentalizzazioni speculative". Riporta ansa.it

famiglia bosco premiare genitoriOfferto casolare gratis alla "Famiglia del bosco". Genitori accettano in via temporanea - La proposta di un ristoratore che ha vissuto lì da piccolo: "Così possono continuare con il loro stile di vita" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Premiare Genitori