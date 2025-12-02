Famiglia nel bosco Nathan non vede i figli da giorni | Speriamo bene nell’incontro con i magistrati

«Nathan in questi ultimi giorni non ha potuto vedere i bambini nella casa famiglia». Lo ha dichiarato all’Ansa l’imprenditore ortonese Armando Carusi, che ha ospitato Nathan Trevallion per il pranzo di ieri nel casolare di Palmoli messo a sua disposizione.Trevallion è il padre dei tre bambini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

La famiglia nel bosco. - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il ricorso in sei punti: «La casa ora c'è, i figli tornino dai genitori» Vai su X

Famiglia nel bosco, la vita nella nuova casa. Catherine: «Io non mi allontano dai miei figli». Ma giovedì potrebbero tornare insieme - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per giovedì l'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia ... Riporta ilmattino.it

Nathan lontano dai figli: “Non ha potuto vederli in questi giorni”. Ma il piano di ristrutturazione della casa nel bosco non arriva - Armando Carusi, l’imprenditore che ha dato in comodato d’uso la casa di ‘nonna Gemma’ ai Trevallion, ha raccontato: “È in attesa dell'incontro con i magistrati, giovedì prossimo. Riporta quotidiano.net

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: «Non vado nella nuova casa, non mi allontano dai miei figli». Ma giovedì potrebbero tornare insieme - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per giovedì l'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia nel ... Lo riporta ilgazzettino.it

Dove si gioca il destino della famiglia nel bosco tra casa, scuola e vaccini: il ricorso di Nathan e Catherine, il pressing dei Servizi sociali e le carte dei giudici - Palmoli (Chieti), una partita a tre: tutte le posizioni in campo e i nodi da sciogliere. quotidiano.net scrive

FAMIGLIA NEL BOSCO: NATHAN ENTRA NELLA NUOVA CASA. ASSOUTENTI, “PROMOSSO ABRUZZO LIBERO E AUTENTICO” - PESCARA – Questa mattina Nathan, il padre della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, ha varcato, per la prima volta da inquilino, la soglia del casolare di ‘Nonna Gemma’, dove si trasferirà tempora ... abruzzoweb.it scrive

La "famiglia nel bosco" accetta una nuova casa, la firma di papà Nathan - Un’impresa edile e un idraulico sistemeranno gratis il vecchio casolare per consentire il ... Si legge su lastampa.it