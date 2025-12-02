Famiglia nel bosco genitori convocati giovedì dal Tribunale dei minorenni

Sono stati convocati giovedì 4 dicembre dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva isolata in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, i cui tre figli minori sono stati allontanati da padre e madre e trasferiti in una casa-famiglia nel vastese su ordinanza dello stesso Tribunale dei minori perché le loro condizioni di vita sono state ritenute non adeguate. Ad assistere i genitori in udienza saranno gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, del foro di Chieti. In pendenza di questo procedimento, in cui la coppia spera in una revoca dell’ordinanza di allontanamento, l’abitazione nel bosco sarà ristrutturata e nel frattempo la coppia abiterà in un altro casolare non molto distante dalla residenza della famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

