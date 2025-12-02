Famiglia nel bosco genitori convocati giovedì dal Tribunale dei minorenni
Sono stati convocati giovedì 4 dicembre dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva isolata in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, i cui tre figli minori sono stati allontanati da padre e madre e trasferiti in una casa-famiglia nel vastese su ordinanza dello stesso Tribunale dei minori perché le loro condizioni di vita sono state ritenute non adeguate. Ad assistere i genitori in udienza saranno gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, del foro di Chieti. In pendenza di questo procedimento, in cui la coppia spera in una revoca dell’ordinanza di allontanamento, l’abitazione nel bosco sarà ristrutturata e nel frattempo la coppia abiterà in un altro casolare non molto distante dalla residenza della famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Famiglia nel bosco, selfie e sorrisi per il primo pranzo di Nathan nella nuova casa - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, il papà dei tre bimbi inizia il trasloco nel nuovo casolare Vai su X
Famiglia nel bosco, il Tribunale convoca i genitori: «Ricongiungimento coi figli in tempi brevissimi» - L’ex magistrato del Tribunale per i minorenni dell’Aquila: «I giudici potrebbero valutare positivamente i passi fatti dai genitori, che si sono mostrati meno ... Scrive msn.com
Famiglia nel bosco, genitori convocati in Tribunale il 4 dicembre - Attesa per l’udienza che potrebbe cambiare il destino dei tre bambini collocati in una casa famiglia Il procedimento sulla vicenda della famiglia che ... Si legge su novella2000.it
Famiglia nel bosco, giovedì 4 dicembre l’udienza dei genitori in Tribunale all’Aquila - Famiglia nel bosco, giovedì 4 dicembre l’udienza in Tribunale all’Aquila per valutare il possibile ricongiungimento dei bambini con i genitori dopo il trasferimento nella nuova casa. Si legge su notizie.it
Famiglia nel bosco, i genitori convocati in Tribunale: cosa succederà all’udienza e cosa cambia con la nuova casa - Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha fissato per giovedì, 4 dicembre, l’udienza di comparizione delle parti nel caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Si legge su tg.la7.it
Udienza il 4 dicembre per la famiglia nel bosco: possibile ritorno a casa prima di Natale - Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, sono stati convocati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per giovedì 4 dicembre. Secondo orizzontescuola.it
Perhe metsässä: Vanhempien oikeudenkäynti L'Aquilassa torstaina 4. joulukuuta - Famiglia nel bosco, giovedì 4 dicembre l’udienza in Tribunale all’Aquila per valutare il possibile ricongiungimento dei bambini con i genitori dopo il trasferimento nella nuova casa. notizie.it scrive