Famiglia intrappolata per ore in un ristorante sospeso | l’incredibile salvataggio a 40 metri di altezza – Video
Una famiglia di quattro persone è stata salvata dai vigili del fuoco in India dopo essere rimasta intrappolata per ore in uno “sky dining”, un ristorante sospeso, a circa 40 metri di altezza. Secondo quanto riportano i media indiani, i soccorsi e i vigili del fuoco dello stato costiero del Kerala sono intervenuti attorno all’ora di pranzo di venerdì 28 novembre: il tavolo sospeso si era bloccato a causa di un guasto idraulico. Gli operatori non sono riusciti ad abbassare la gru così sono intervenuti i pompieri. Le riprese video, condivise su Facebook dai servizi antincendio e di soccorso del Kerala, mostrano i soccorritori impegnati a portare a terra ciascuno dei turisti intrappolati, moglie e marito e i due figli piccoli, utilizzando imbracature di sicurezza e corde, mentre altri stavano sotto tenendo ferma una rete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rhodora Alcaraz, 28 anni, era arrivata in città soltanto il giorno prima e si è ritrovata intrappolata nell’appartamento della famiglia a Wang Fuk Court - facebook.com Vai su Facebook
Natura, famiglia e Alta Cucina: il mondo incantato del ristorante Tarantola - C’è un luogo, nascosto tra i sentieri del Parco Pineta, area naturale protetta, dove la natura si intreccia con la storia di una famiglia e la passione per la cucina. Si legge su tgcom24.mediaset.it
Si scordano di pagare il conto e tornano al ristorante dopo 3 ore: la reazione dei gestori li lascia senza parole - Tra tante fughe per evitare di pagare il conto, il gesto di una famiglia milanese merita di essere sottolineato. Scrive ilfattoquotidiano.it
Ristorante Terracina, 'provati, vicini alla famiglia Severin' - I titolari del ristorante 'Essenza' di Terracina, dove ieri sera è crollata parte del soffitto causando la morte della sommelier Mara Severin, si dicono 'molto provati' per quanto accaduto ... Da ansa.it