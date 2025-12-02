Famiglia intrappolata per ore in un ristorante sospeso | l’incredibile salvataggio a 40 metri di altezza – Video

Una famiglia di quattro persone è stata salvata dai vigili del fuoco in India dopo essere rimasta intrappolata per ore in uno “sky dining”, un ristorante sospeso, a circa 40 metri di altezza. Secondo quanto riportano i media indiani, i soccorsi e i vigili del fuoco dello stato costiero del Kerala sono intervenuti attorno all’ora di pranzo di venerdì 28 novembre: il tavolo sospeso si era bloccato a causa di un guasto idraulico. Gli operatori non sono riusciti ad abbassare la gru così sono intervenuti i pompieri. Le riprese video, condivise su Facebook dai servizi antincendio e di soccorso del Kerala, mostrano i soccorritori impegnati a portare a terra ciascuno dei turisti intrappolati, moglie e marito e i due figli piccoli, utilizzando imbracature di sicurezza e corde, mentre altri stavano sotto tenendo ferma una rete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

