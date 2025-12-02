Famiglia del bosco vigilia d' attesa per l' incontro giudici-genitori
A Palmoli (Chieti) continua il trasloco di Nathan nella nuova casa messa a disposizione, gratuitamente e per tre mesi, da un imprenditore locale. In attesa di quella che per ora è la data più importante: il 4 dicembre, quando i giudici del tribunale per i minorenni de L'Aquila incontreranno Nathan e Catherine, prima di decidere se far tornare i bambini con i genitori. L'ago della bilancia potrebbe spostarsi in favore della coppia angloaustraliana, ma tutto dipenderà da sei fattori che, a questo punto, sono cruciali. Il primo è quello linguistico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
