Falso broker prometteva guadagni ma i soldi dei clienti sparivano
I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno smascherato un falso broker per il quale è poi scattato l’obbligo di firma in caserma imposto dal Gip per esercizio abusivo dell’attività finanziaria e per truffa aggravata. Nei guai è finita anche una sua complice incaricata di gestire la rete dei clienti, tra cui molti residenti a Ravenna. Secondo le Fiamme Gialle, il sedicente consulente finanziario si procurava la clientela attraverso il passaparola presentandosi come broker abile in attività speculative su mercati esteri e prospettando rendimenti elevati. Inoltre prometteva un bonus sul capitale investito allo scopo di incentivare i clienti a un maggiore investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
