Falso broker prometteva guadagni ma i soldi dei clienti sparivano

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno smascherato un falso broker per il quale è poi scattato l’obbligo di firma in caserma imposto dal Gip per esercizio abusivo dell’attività finanziaria e per truffa aggravata. Nei guai è finita anche una sua complice incaricata di gestire la rete dei clienti, tra cui molti residenti a Ravenna. Secondo le Fiamme Gialle, il sedicente consulente finanziario si procurava la clientela attraverso il passaparola presentandosi come broker abile in attività speculative su mercati esteri e prospettando rendimenti elevati. Inoltre prometteva un bonus sul capitale investito allo scopo di incentivare i clienti a un maggiore investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

falso broker prometteva guadagni ma i soldi dei clienti sparivano

© Ilrestodelcarlino.it - Falso broker prometteva guadagni, ma i soldi dei clienti sparivano

Altre letture consigliate

Falso broker prometteva guadagni rapidi, ma i soldi sparivano: truffa da 200mila euro - Un sedicente consulente finanziario prometteva rendimenti elevati e bonus sugli investimenti, ma gli importi finivano su conti esteri per spese personali. Secondo msn.com

falso broker prometteva guadagniFalso broker e truffe da 200mila euro: misura cautelare a Faenza - Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Scrive ravenna24ore.it

falso broker prometteva guadagniTRUFFA Fermato falso broker indagato per truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria - Il broker reclutava clienti tramite passaparola, promettendo rendimenti elevati su investimenti esteri e bonus sul capitale investito ... Come scrive statoquotidiano.it

falso broker prometteva guadagniRendimenti stellari e un sito web su misura: come agiva il falso broker che truffava i suoi clienti in Romagna - L’uomo si presentava come esperto di operazioni speculative e metteva sul tavolo profitti altissimi: in realtà trasferiva il denaro degli investitori ... Da fanpage.it

falso broker prometteva guadagniFaenza, fermato falso broker: indagato per truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria - I Finanzieri della Compagnia di Faenza, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di un uomo indagato ... Si legge su ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Falso Broker Prometteva Guadagni