Falsi incidenti veri risarcimenti Presunto raggiro da 100mila euro
Falsi gli incidenti stradali o atti vandalici e i relativi danni ai mezzi denunciati all’assicurazione, ma vere le polizze, intestate a ignari clienti oppure a familiari, parenti e amici dei malfattori, e anche i risarcimenti ottenuti tramite carrozzieri compiacenti. Un presunto raggiro da 100mila euro, portato alla luce anche grazie al lavoro di un investigatore privato, quello subito da UnipolSai, ora parte civile al processo al Tribunale di Monza che vede 5 imputati a vario titolo di associazione a delinquere, sostituzione di persona e falso. I fatti contestati vanno dal 2013 al 2019 e si sono verificati tra Vimodrone, dove ha sede una filiale della società assicuratrice, Bresso e Besana Brianza, dove invece si trovavano i carrozzieri specializzati nella riparazione di auto e nella sostituzione dei cristalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
