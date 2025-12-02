Fallo o palla? Roma-Napoli spunta l’audio del VAR sul contatto Rrahmani-Koné La sentenza di Rocchi
Caso chiuso: il gol è regolare. Il contatto tra Amir Rrahmani e Manu Koné al 36? di Roma-Napoli non era fallo. La conferma arriva da Gianluca Rocchi a Open VAR (DAZN). Il designatore ha spiegato che il difensore del Napoli tocca chiaramente il pallone prima dell’avversario, dando il via al contropiede concluso da Neres (MVP del match). L’audio esclusivo conferma: “Gioca il pallone, nessuna imprudenza”. La dinamica: il “tackle” che ha deciso la partita. L’episodio chiave del Derby del Sud è avvenuto al minuto 36. Sul punteggio di 0-0, Rrahmani interviene in scivolata al limite dell’area azzurra su Koné. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
