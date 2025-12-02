Fallimento Ctp da 23 mln dalla Corte dei Conti 8 inviti a dedurre c'è anche l'ex sindaco De Magistris
Indagine della Corte dei Conti sul fallimento della Ctp, ma l'ex sindaco arancione si difende: "Dovevo far fallire un'azienda pubblica?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
C’è grande rabbia e incredulità tra gli ex dipendenti di Bames e SEM in fallimento (ex Celestica) di Vimercate e i rapprsentanti sindacali della FIM CISL Monza Brianza Lecco per l’inattesa sentenza della Corte d’Appello che mercoledì 19 novembre ha derubri - facebook.com Vai su Facebook
Fallimento Ctp, 8 inviti a comparire per danno erariale da 23 milioni di euro - Su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, oggi i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno notificato inviti a fornire deduzioni a otto soggetti – tra amministr ... msn.com scrive
