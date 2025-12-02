FalcoNatale 2025 presentato il programma Tra le iniziative mercatini musica arte e tanto buon cibo
Falconara si prepara a vivere un Natale sorprendente, con un programma ricco di eventi innovativi e suggestivi capaci di incantare grandi e piccoli. Specialità golose, spettacoli di luci, neve e attrazioni inedite, concerti, presepi e mercatini solidali sono tra gli ingredienti di FalcoNatale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
