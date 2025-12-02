Se il Seravezza sta volando in questo blasonatissimo girone E di Serie D (dove spiccano capoluoghi di provincia come Grosseto, Siena e Prato oltre ad altre piazze di spicco come Foligno e Orvieto) il merito è di tutte le componenti in ballo: la società, che opera benissimo ormai da anni, avendo capito le ricette per affrontare la categoria ed essendosi data un’organizzazione interna per non lasciar nulla al caso e non far mancare niente a nessuno; lo staff tecnico che pur cambiando negli anni produce sempre risultati che sono sotto gli occhi di tutti; i giocatori che lavorano sodo e riescono in un ambiente sereno e senza pressioni ad esprimersi al meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fabri incanta e segna pure. Lagomarsini fa i miracoli