Fabio Rinaldi assumerà la guida generale dell' outlet di Noventa

Veneziatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da gennaio 2026, Fabio Rinaldi assumerà la guida generale del McArthur Designer Outlet di Noventa di Piave. Già center manager dal 2024, amplierà il suo perimetro di responsabilità, subentrando alla general manager uscente Daniela Bricola.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fabio Rinaldi, morto il carabiniere amato dai cittadini: la comunità di Latisana piange il «maresciallo» - È morto a causa di un tumore il luogotenente a carica speciale Fabio Rinaldi, già comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latisana. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fabio Rinaldi Assumer224 Guida