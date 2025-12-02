Fabio Fognini ha un patrimonio incredibile la cifra è davvero assurda | ecco guadagni e stipendio dello sportivo

Fabio Fognini, tra i tennisti italiani più discussi e vincenti, ha accumulato un patrimonio sorprendente: ecco quanto guadagna davvero tra premi ATP, sponsor, investimenti e cachet televisivi. Leggi anche: Sapete che la moglie di Fabio Fognini è famosissima (forse anche più di lui)? Ecco chi è e la sua vita privata Talento purissimo, carattere esplosivo e una carriera ricca di successi e controversie: Fabio Fognini è da oltre vent’anni uno dei protagonisti del tennis italiano. La sua capacità di accendere la partita con un colpo geniale, proprio mentre il temperamento rischia di giocargli contro, lo ha reso un personaggio unico, amato dal pubblico e al tempo stesso spesso criticato. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Fabio Fognini ha un patrimonio incredibile, la cifra è davvero assurda: ecco guadagni e stipendio dello sportivo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ultima puntata di stagione per il programma di Francesca Fagnani, che ospita anche Fabio Fognini e Stefania Sandrelli - facebook.com Vai su Facebook

Fabio Fognini ricorda Nicola Pietrangeli Vai su X

Fabio Fognini, perché si è ritirato dal tennis: “Era giusto”/ “Pensavo di morire per gli attacchi di panico” - Golden Boy, a trionfare è Désiré Doué/ Pio Esposito è il miglior giovane italiano (2 dicembre 2025) ... Si legge su ilsussidiario.net

Fabio Fognini: origini e dove vive il tennista? - Fabio Fognini nasce il 24 maggio 1987 ad Arma di Taggia, la cittadina ligure dove il mare profuma di focaccia e terra battuta. Come scrive tag24.it

Le anticipazioni di Belve, Fognini: «Ho pagato mezzo milione di multe. Coppa Davis? Volandri non ha avuto il coraggio di dirmi nulla» - Stasera in tv, martedì 2 dicembre, Francesca Fagnani accoglie tre ospiti nella trasmissione da lei ideata e condotta, oltre alla sorpresa Maria ... Lo riporta msn.com

Fabio Fognini: «La mia esclusione dalla Davis? Un’umiliazione che non dimentico». Il caso Volandri, le multe e gli attacchi di panico - Fabio Fognini arriva sullo sgabello di Belve con l’aria di chi ha deciso che questa volta non farà sconti a nessuno. Scrive msn.com

Fabio Fognini si ritira/ “Ribelle ma sensibile”: grazie Fabio, sul tennis italiano c’è anche il tuo marchio - Fabio Fognini si ritira, confermando quello che lui stesso aveva lasciato trapelare qualche giorno fa dal campo centrale di Wimbledon. Segnala ilsussidiario.net