Fabio De Luigi | Quando i miei genitori mi dimenticarono a Genova

Fabio De Luigi, da piccolo, venne letteralmente dimenticato dai genitori a Genova, e probabilmente proprio questo episodio lo spinse sulla strada della recitazione. A raccontare l'episodio tragicomico, con l'ironia che lo contraddistingue, è lo stesso attore in un'intervista a Vanity Fair. A otto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Fabio De Luigi porta due serate di “Prove aperte senza impegno” a San Francesco al Prato L’11 e 12 dicembre all’auditorium di Perugia - facebook.com Vai su Facebook

Fabio De Luigi: "Quando i miei genitori mi dimenticarono a Genova" - Fabio De Luigi, da piccolo, venne letteralmente dimenticato dai genitori a Genova, e probabilmente proprio questo episodio lo spinse sulla strada della recitazione. Scrive genovatoday.it

Fabio De Luigi: «A 8 anni i miei genitori mi dimenticarono a Genova, forse faccio il comico per colmare» - Fabio De Luigi si mette a nudo nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, dove racconta la sua “crisi di mezza età”, che lui ... Come scrive msn.com

Fabio De Luigi: «Sto attraversando una crisi di mezza età: il mare calmo mi spaventa. Forse sono diventato attore dopo che i miei genitori mi hanno dimenticato a Genova a 8 ... - Dopo essere intervenuto per la prima volta al Vanity Fair Stories l'attore si prepara a tornare al cinema e, forse, a teatro nel 2026 per mettersi alla prova e uscire dalla «crisi di tre quarti d'età» ... Segnala vanityfair.it

“I miei genitori mi hanno dimenticato a Genova quando avevo otto anni. Sono saliti in macchina e sono andati via lasciandomi lì”: lo rivela Fabio De Luigi - L'attore rivela un episodio della sua infanzia: "Forse faccio il comico per colmare". Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Fabio De Luigi: «A 8 anni i miei genitori mi dimenticarono a Genova. Forse è per questo che ho fatto l'attore comico» - Fabio De Luigi si mette a nudo nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, dove racconta la sua “crisi di mezza età”, che lui stesso ribattezza «crisi di ... Da msn.com

Fabio De Luigi compie 58 anni: ha giocato a baseball a livello agonistico, chi è la sua compagna, 7 segreti - Nel 2025 Fabio De Luigi ha recitato in «Un bel giorno», suo quarto film da regista dopo «Tiramisù» (2016),«Tre di troppo» (2023) e «50 km all'ora» (2024). corriere.it scrive