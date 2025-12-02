Fabio Ciampoli ritirerà il Ciattè d' Oro e poi terrà una lectio magistralis nel liceo Da Vinci

Ilpescara.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 10 ottobre era in California, impegnato per SpaceX, e non ha potuto ritirare il Ciattè d'Oro ma è stato comunque presente nell'aula consiliare del Comune con un video, per mostrare il suo lavoro. Adesso è arrivato il momento della consegna: mercoledì 3 dicembre Fabio Ciampoli sarà a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

