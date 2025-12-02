Fabio Ciampoli ritirerà il Ciattè d' Oro e poi terrà una lectio magistralis nel liceo Da Vinci
Lo scorso 10 ottobre era in California, impegnato per SpaceX, e non ha potuto ritirare il Ciattè d'Oro ma è stato comunque presente nell'aula consiliare del Comune con un video, per mostrare il suo lavoro. Adesso è arrivato il momento della consegna: mercoledì 3 dicembre Fabio Ciampoli sarà a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
CIATTÈ D’ORO. Fabio Ciampoli riceve il Ciattè d’Oro e torna al Da Vinci per una lectio magistralis ladolcevita.tv/fabio-ciampoli… @ladolcevitamag_ #Pescara #CiattèdOro #Abruzzo Vai su X
Fabio Ciampoli, già studente del nostro liceo ora impegnato alla NASA, sarà a scuola nella mattinata di mercoledì 3 dicembre, dopo una cerimonia che si terrà al comune di Pescara che lo premierà con il "Ciattè d'oro", riservato ai pescaresi che si sono distinti - facebook.com Vai su Facebook