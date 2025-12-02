Fa un fuoripista e provoca una valanga la scena ripresa dalla telecamera sul casco del 21enne | il video

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 21 anni ha provocato una valanga durante una discesa fuoripista. La scena è stata ripresa dalla telecamera sul casco del giovane, il filmato è stato diffuso sui social. Il fatto è accaduto a Engelberg, sulle Alpi Svizzere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

