F1 Red Bull annuncia la coppia piloti per il Mondiale 2026

Nuova coppia di piloti in casa Red Bull. Il team austriaco di F1, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi in cui si deciderà il Mondiale 2025, ha annunciato infatti una novità per la prossima stagione. Accanto al blindatissimo Max Verstappen, che si sta giocando il quinto titolo iridato consecutivo contro le due frecce McLaren, non ci sarà infatti più Yuki Tsunoda. Il giapponese, subentrato a stagione in corso a Liam Lawson, paga i recenti risultati deludenti, che lo vedono fermo ad appena 33 punti contro i 396 del compagno di box olandese. Seppur declassato, rimarrà comunque in famiglia come collaudatore e terzo pilota. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - F1, Red Bull annuncia la coppia piloti per il Mondiale 2026

Contenuti che potrebbero interessarti

Red Bull annuncia il 21enne come nuovo pilota al fianco di Max Verstappen - facebook.com Vai su Facebook

#Verstappen ringrazia la #McLaren e riapre il campionato, intanto la #RedBull ha un annuncio per il 2026 Queste e altre le notizie principali di oggi #F1 Vai su X

F1 | Mercato piloti 2026: Red Bull annuncia la propria line-up, Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen - Al fianco del confermatissimo fenomeno olandese ci sarà il francese, autore fin qui di un'ottima annata con Racing Bulls. Come scrive p300.it

Formula Uno, Hadjar promosso in Red Bull. La Racing Bulls conferma Lawson e annuncia Lindblad - Con un mix di talento, continuità ed energia giovane, il team di Faenza guarda dunque al futuro con un progetto tecnico e sportivo rinnovato, convinta di poter crescere insieme ai propri piloti nella ... Segnala ravennatoday.it

Mercato F1, griglia 2026: Hadjar con Verstappen in Red Bull, Lindblad con Lawson in Racing Bulls. Tagliato Tsunoda - Definita la griglia di partenza del Mondiale di F1 2026: Red Bull promuove Hadjar al fianco di Verstappen, mentre in Racing Bulls accanto a Liam Lawson ci sarà l'esordio di Arvid Lindblad ... sport.virgilio.it scrive

Hadjar: “Grato a Red Bull e Racing Bulls. Non vedo l’ora di imparare da Max”. Omaggio di Mekies a Tsunoda - Dopo un solo anno trascorso in F1, Isack Hadjar ha già realizzato il sogno di tanti piloti: venire promosso dalla Racing Bulls alla Red Bull e avere così la possibilità di correre da titolare nella st ... Segnala formulapassion.it

Pillole di F1 | Red Bull riapre il campionato e annuncia la line-up 2026, mentre Ferrari affonda: le notizie di oggi, 1 dicembre - La McLaren offre un assist alla Red Bull che intanto si prepara a svelare la line up 2026: le notizie sulla F1 di oggi, 1 dicembre. Segnala f1ingenerale.com

F1. Red Bull rivoluziona la line-up 2026: addio Tsunoda, con Verstappen arriva Hadjar. Lindblad debutta in Racing Bulls - La Red Bull cambia volto in vista del 2026: Tsunoda saluta, Hadjar affianca Verstappen e Lindblad debutta in Racing Bulls. Riporta msn.com