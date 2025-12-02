F1 Leonardo Fornaroli entra nel team sviluppo di McLaren

Settimana da sogno per Leonardo Fornaroli. Il giovane piacentino, che mercoledì 3 dicembre compirà 21 anni, si è laureato in Qatar campione del mondo in Formula 2, bissando il titolo iridato in F3 vinto lo scorso anno. Un back to back consecutivo che gli ha spalancato le porte della F1: nella stagione 2026 sarà infatti test driver di McLaren, entrando ufficialmente nel Driver Development Programme dell’ambitissima scuderia britannica, già confermatasi campione del mondo costruttori per il secondo anno di fila. Insieme a lui, si uniscono allo sviluppo della monoposto anche l’olandese Richard Verschoor e il giovanissimo spagnolo Christian Costoya, 15enne vincitore del FIA Karting European Championship. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - F1, Leonardo Fornaroli entra nel team sviluppo di McLaren

