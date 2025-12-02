F1 Leonardo Fornaroli entra a far parte della McLaren | una possibilità importante per il pilota italiano

Un’opportunità da sfruttare. Leonardo Fornaroli ha festeggiato nell’ ultimo week end la conquista del titolo di F2. La conquista della piazza d’onore nella Feature Race di Lusail (Qatar), ha dato la possibilità al giovane pilota piacentino di portarsi a casa il campionato. Un risultato che assume una dimensione ancora migliore, se si pensa che il tutto è maturato nella stagione da rookie. Fornaroli, infatti, affrontava la categoria per la prima volta, dopo aver vinto in F3 l’anno scorso. Un back-to-back degno di grande rispetto ed ecco quindi la scelta di McLaren a investire sul racing driver nostrano, rientrando così nel McLaren Driver Development Programme con l’olandese Richard Verschoor e lo spagnolo Christian Costoya, campione del FIA Karting European Championship nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Leonardo Fornaroli entra a far parte della McLaren: una possibilità importante per il pilota italiano

