F1 Hadjar promosso in Red Bull | nel 2026 sarà il nuovo compagno di Verstappen

Il 21enne francese prende il posto di Tsunoda, che resterà come Test e Reserve Driver. Mekies: “Isack ha velocità pura, può creare magia accanto a Max”. La Red Bull ufficializza il nuovo pilota per la stagione 2026 di Formula 1: sarà Isack Hadjar ad affiancare Max Verstappen. Il 21enne francese, dopo una stagione d’esordio convincente con la Visa Cash App Racing Bulls e un prestigioso podio nel Gran Premio d’Olanda, compirà così il grande salto nel team campione del mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

