F1 GP Abu Dhabi 2025 | pista favorevole alla McLaren o a Verstappen?

La sfida a tre per il titolo piloti tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri si deciderà domenica 7 dicembre nel Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo capitolo della stagione di Formula Uno. Il britannico della McLaren avrà a disposizione il secondo match point della carriera dopo il Qatar, presentandosi al round conclusivo del campionato da leader della classifica con un vantaggio di 12 punti sul neerlandese della Red Bull e 16 sul compagno di squadra australiano. Il team di Woking è riuscito nell'impresa (in negativo) di tenere aperto questo Mondiale fino all'ultima gara, dopo aver conquistato il secondo sigillo consecutivo nel Costruttori già a Singapore con 6 Gran Premi d'anticipo.

La tappa di Abu Dhabi chiuderà ufficialmente il campionato 2025 di Formula 1. A seguito di questo avremo i test finali, post stagionali, in cui Pirelli farà provare per l’ultima volta gli pneumatici 2026 alle squadre, che scenderanno in pista con un pilota ufficiale - facebook.com Vai su Facebook

F1, GP di Abu Dhabi: la pista di Yas Marina. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP Vai su X

