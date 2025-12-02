F1 Andrea Stella conferma le Papaya Rules ad Abu Dhabi? Li lasceremo correre…

Dall’esterno è difficile trovare una spiegazione logica all’incredibile autogol strategico della McLaren in occasione del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La decisione di non richiamare ai box i piloti in regime di Safety Car al settimo giro ha privato Oscar Piastri di una vittoria ampiamente meritata e Lando Norris di un comodo podio, rimettendo pienamente in gioco la Red Bull e Max Verstappen nella corsa al titolo piloti in vista del gran finale di Abu Dhabi. “ Nel complesso quello di oggi è un risultato deludente per noi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Stella conferma le Papaya Rules ad Abu Dhabi? “Li lasceremo correre…”

