Expo Calabria | a Gioia Tauro si celebra il mondo del wedding
Manca ormai poco all’avvio della 15esima edizione di “Expo Calabria”, in programma dal 4 all’8 dicembre 2025, presso il Parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro.Un evento molto importante ed in continua evoluzione. Un progetto portato avanti con grande passione e dedizione dal direttore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal 4 all’8 Dicembre ti aspettiamo all’Expo Calabria Sposi! Vieni a scoprire tantissime novità e lasciati ispirare dalle nostre proposte per rendere unico ogni tuo progetto. Parco Annunziata Dalle 15:00 alle 20:30 Saremo lì con entusiasmo, idee fresche - facebook.com Vai su Facebook
A Gioia Tauro l’Expo Calabria 2025: al via con Cira Lombardo, Alex Belli, Delia Duran e Pierangelo Petrelli - Manca ormai poco all’avvio della 15esima edizione di “Expo Calabria”, in programma dal 4 all’8 dicembre 2025, presso il Parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro. Come scrive strettoweb.com
Gioia Tauro, attentato incendiario al Comune con una bomba molotov - Un uomo a volto scoperto si è introdotto negli uffici del Comune di Gioia Tauro con una bomba molotov provocando un pericoloso incendio ... Si legge su quotidianodelsud.it