Ex Ilvaoperai occupano scalo di Genova

11.42 Circa 300 lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano sono arrivati all'aeroporto di Genova, dove hanno piazzato davanti alle porte una ruspa, bloccando così l'ingresso dell'area Partenze. "Da qui mandiamo un messaggio al Governo -hanno detto in sintesi i lavoratori - Da qui non ce ne andiamo finché non ci danno risposte". Sul futuro dell'ex Ilva il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha convocato una serie di riunioni con le Istituzioni territoriali, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it